A tavaly is döntős, első Stanley Kupa-sikerére hajtó Florida a Bobrovszkij által eladott korongból majdnem gyorsan hátrányba került, azonban az orosz kapus bravúrral korrigálta hibáját. A Panthers aztán egy négypasszos kontra végén már a 4. percben vezetést szerzett: Carter Verhaeghe érkezett a hosszú oldalon a kapu elé, és Stuart Skinner botos kesztyűje mellett kapásból volt eredményes, ráadásul a finálé első hazai kapura lövéséből született a talát. A 2006-óta először finalista Edmonton magához tért a kezdeti sokkból, fergeteges iramot diktált, kétszer emberelőnybe is került, ám vagy a védelem vagy a brillírozó Bobrovszkij állta a rohamokat. Előbb Adam Henrique, majd Ryan Nugent-Hopkins szólóból egyenlíthetett volna, azonban a hazai kapus mindkétszer lábbal védett.

A második harmad is hazai góllal indult: Sam Bennett szöktette magát, a hátsó palánkhoz beemelt korongját a hátvédet becsapva középre tudta tenni, a berobbanó Evan Rodrigues pedig könyörtelenül a léc alá bombázott az idő előtt letérdelő Skinner bal vállal fölött. Ez a lövés pedig az első Florida-kísérlet volt ebben a felvonásban.

Hiába játszott nagy mezőnyfölényben a kanadai együttes, Bobrovszkij mindent fogott. Amikor pedig Mattis Janmark kiugrását is védte jobb mamuttal, az érkező Connor Brown úgy terelte a gólvonal mögé a pakkot, hogy előtte - szabálytalanul - megtolta a kapus lábát is. Így elmaradt a szépítés.

A folytatásban is a remekül védekező Florida akarata érvényesült. A hajrában lehozta kapusát a vendéggárda, ám Eetu Luostarinen félpályáról az üres kapuba emelt. Aleksander Barkov két gólpasszal zárt. A jelenkor egyik legnagyobb sztárjának tartott edmontoni Connor McDavid - aki NHL-pályafutása első döntőjét vívja - öt találkozó után először nem szerzett pontot, pedig a playoffban 31-gyel (öt gól, 26 gólpassz) vezet.



Eredmény - Stanley Kupa, döntő, 1. mérkőzés :

Florida Panthers-Edmonton Oilers 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

gól: Verhaeghe (4.), Rodrigues (23.), Luostarinen (60.)



Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 1-0 a Florida javára.



A második mérkőzésre magyar idő szerint kedd hajnalban kerül sor ugyancsak a Panthers otthonában.



(Fotó: Bruce Bennett/Getty Images)