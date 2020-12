2008-ban csodát tettek a magyar jégkorong-válogatott tagjai. Április 19-én előbb és elsősorban Ukrajna legyőzésével. Majd utána az ünneplés során is, mikor egy felgyorsított himnuszt játszottak be a szervezők, de a csapat tagjai nem estek kétségbe, inkább olyan gyorsan és olyan boldogan énekelték fülig érő szájjal, ahogy azóta sem hallottuk senkitől. Kangyal Balázs Máté Pállal és Gallai Lászlóval emlékezett a nagy napra, és erről is beszélt a 20 éves Sport TV videósorozatában.

2008. április 19-e aranybetűvel kerül be a magyar jégkorong históriáskönyvébe. Aznap Szapporóban az ukránok legyőzésével feljutott nemzeti csapatunk a legjobbak közé. Csoda, hogy hatalmas ünneplésbe kezdtek a fiúk a meccs végén? Ennek része volt egy himnuszéneklés is, amely során a szervezők egy felgyorsított verziót játszottak le a nemzeti dalból, de ez nem zavarta a csapatot, fülig érő szájjal, átszellemülve, hatalmas lelkesedéssel énekeltek.

„Lotfi Begi biztos büszke lenne erre a mixére” – mondta viccelve a válogatott egykori játékosa, Kangyal Balázs a 20 éves Sport TV videósorozatában Máté Pálnak. Természetesen nem a magyar DJ alkotása szólt ott a csarnokban, de valahogy abban a pillanatban működött ez a felgyorsított verzió. – „Különben ez a kulcs, hogy nem volt jó az ütem és a ritmus. Valami olyan himnuszt hallottunk, hogy…azzal meg menni kell, és hangból meg volt bőven a csapatban. Az nem kérdés, hogy a magyar himnusz a legszebb a világon, de összességében így megnézve ezt az éneklést, ha visszaemlékszem a magyar sport történetének himnuszénekléseire, ez az egyik legjobb szerintem. Lehet, hogy pont azért, mert kicsit gyorsabb. Nem a teljesítmény miatt, hanem a himnusz előadásmódja, ahogyan az megtörtént, az történelmet írt biztos.”

Gallai László volt aznap a mérkőzés szakértője, később dokumentumfilmet forgatott arról a csapatról ’A mi Szapporónk’ címmel. Ő azt javasolja Kangyalnak, hogy ne szerénykedjen: „Ne szerénykedj, mondd ki szerintem, hogy ez a legjobb. Nem láttam tényleg olyat, amikor mosolygó arcokkal, ordítva énkelték.”

Előkerült egy relikvia is a meccsről: „Levágtuk a hálót a kapuról. Kosárlabdában lehetett látni ilyen sztorikat régebbről, de a magyar sportban nem nagyon emlékszem, hogy ilyen történt előtte. Óriási botrány volt belőle az öltözőben” – árulta el Kangyal, hogyan lehet neki egy saját hálódarabja az egyik szapporói kapuról. Mint kiderült, a gézvágó ollót használták az orvosi táskából. – „Valaki megszerezte, nem tudom már pontosan, melyikünk volt, talán a Vitya. Az nincs már meg, honnan jött vihogva egy ollóval. Különben le akartuk tépni.”

A később tragikusan fiatalon elhunyt ifj. Ocskay Gábor is szóba került, aki az ünneplés során észrevette, hogy a meccs és a vb két kommentátora, Máté Pál és Spiller István szeretne közös képet készíteni. Elvette a fényképezőgépet, és ő fotózta le a párost. „Összességében ő ilyen volt. Aki ismerte őt közelebbről, annak ez nem újdonság, így nekem és gondolom másnak sem. Egy kívülállónak talán igen, hogy egy ilyen kaliberű sportoló zsigerből ilyenekre képes. Mert ez valahogyan jön belülről, és megcsinálod” – emlékezett vissza egykori csapattársára Kangyal Balázs.

A 20 éves Sport TV videósorozatának epizódjai december 31-ig kerülnek ki a Sport TV YouTube-csatornájára.

