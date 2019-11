A Pittsburgh Penguins hosszabbításban nyert a tízmérkőzéses győzelmi szériában lévő New York Islanders ellen az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

Az Islanders hiába vezetett két harmad után 3-0-ra, a vendég Pittsburgh a harmadik felvonás elején hat perc alatt egyenlített, majd a ráadásban Bryan Rust második találatával megnyerte a találkozót. A Penguins négy vereség után tudta ismét legyőzni a New York-i gárdát.



A Nashville a 25. percben vendégként 3-2-re vezetett, amikor a Coloradónál "kiszakadt a gólzsák". Az Avalanche nyolc perc alatt hat gólt szerzett, és eldöntötte a meccset. A hazai együttesben a finn Joonas Donskoi - NHL-pályafutása során először - mesterhármassal zárt, Nathan MacKinnon pedig egy gólja mellett három gólpasszt osztott ki. Az Avalanche ezzel a sikerrel öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát tudta lezárni.



A Florida 3-1-re vezetett, de Alekszandr Ovecskin duplájával egyenlített a vendég Washington, amely végül a "túlóra" 17. másodpercében a szintén duplázó Tom Wilson második találatával nyert. A Capitals sorozatban az ötödik győzelmét aratta, és egymást követő tizedik összecsapásán szerzett pontot.



A Rangers Henrik Lundqvist vezérletével győzött a Carolina otthonában, a New York-i gárda svéd kapusa 45 lövést védett, ebből 22-t az első harmadban. A vendégek mindössze 19 alkalommal vették célba az ellenfél kapuját, de négy gólt szereztek.



A Columbus ötmérkőzéses nyeretlenségi sorozatának vetett véget, miután 3-2-re nyert az Arizona vendégeként.



Nyolc összecsapást követően maradt ismét pont nélkül a Vancouver, amely Chicagóban kapott ki 5-2-re.



A San Jose otthon az első harmadban 4-0-ra elhúzott, a Minnesota azonban még így is szoros hajrát produkált, de végül egygólos különbséggel alulmaradt. A Wild legutóbbi hét, idegenbeli mérkőzése közül a hatodikat veszítette el.

Eredmények:

Toronto Maple Leafs-Vegas Golden Knights 2-1, hosszabbítás után

Florida Panthers-Washington Capitals 4-5, hosszabbítás után

New York Islanders-Pittsburgh Penguins 3-4, hosszabbítás után

Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens 3-2, hosszabbítás után

Carolina Hurricanes-New York Rangers 2-4

Ottawa Senators-Los Angeles Kings 3-2, hosszabbítás után

Chicago Blackhawks-Vancouver Canucks 5-2

Colorado Avalanche-Nashville Predators 9-4

Calgary Flames-New Jersey Devils 5-2

Arizona Coyotes-Columbus Blue Jackets 2-3

San Jose Sharks-Minnesota Wild 6-5



Borítókép: Bruce Bennett/Getty Images