A MAC-Újbuda szerezte meg a harmadik helyet a jégkorong Magyar Kupa miskolci négyes döntőjében, miután vasárnap 7-4-re legyőzte a házigazda DVTK Jegesmedvék együttesét.



Expert-Borsod Agroker Magyar Kupa, Miskolc:



3. helyért:

MAC-Újbuda - DVTK Jegesmedvék 7-4 (2-1, 4-1, 1-2)

Egy sikeresen kivédekezett emberhátrány után ellentámadásból szerezte meg a vezetést a fővárosi csapat, ám gyorsan egyenlített a házigazda. A sok ütközést felvonultató első harmad hajrájában egy jó középre adást váltott gólra a MAC, amely így előnnyel vonult a pihenőre.



A folytatásban is a budapesti együttes akarata érvényesült, kontrákból kétszer is betalált, és emberelőnyben is eredményes volt. A DVTK-nak ugyanakkor szinte semmi nem sikerült.

A harmadik játékrészben nagy hajrába kezdett a rendező, két emberelőnyös találattal csökkentette a különbséget, de egy üres kapus góllal bebiztosította harmadik helyét a MAC.

később, döntő:

Hydro Fehérvár AV19 - FTC-Telekom 15.30

Borítókép: facebook/MAC Újbuda felnőtt jégkorong csapata