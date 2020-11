A magyar jégkorong-válogatott 5-2-re legyőzte a lengyel csapatot felkészülési mérkőzésen a Tüskecsarnokban.

A két együttes korábban 61 alkalommal találkozott, 6 döntetlen és 32 vereség mellett 23 magyar siker született. Legutóbb tavaly novemberben Gdanskban 2-0-ra nyert a magyar válogatott.



A nemzeti csapat február 9-e, a nottinghami olimpiai selejtező után lépett ismét jégre. Ezen a találkozón mutatkozott be a magyar kispadon a svájci válogatottal világbajnoki ezüstérmes kanadai-brit Sean Simpson.



A jól kezdő házigazda az első harmad közepén szerzett vezetést, a kapu mögül visszakanyarodó Magosi Bálint húzta be a korongot, majd még a nyitó felvonásban Bartalis István érkezett távolról, és pontosan fejezte be a támadást.



A második húsz perc emberhátrányos lengyel góllal indult, a magyar csapat legjobbjának megválasztott Hetényi Zoltánnak ezt követően is több védést is be kellett mutatnia. A harmad második felében ismét átvette a kezdeményezést a magyar válogatott: Becze Tihamér közelről szerzett gólt. A lengyelek azonban egy egyéni megmozdulással kisvártatva visszaállították az egytalálatos különbséget, így a csapatok 3-2-es magyar vezetéssel vághattak a záró játékrésznek. Ebben az emberelőnyben Nagy Gergő élt a kínálkozó lehetőséggel és célzott pontosan, majd szűk négy perccel a végső dudaszó előtt Szirányi Bence precíz lövése állította be a végeredményt.



A két együttes szombaton 14.10-től ismét megmérkőzik a Tüskecsarnokban.

Eredmény, Tippmix Nemzetek Tornája:

Magyarország-Lengyelország 5-2 (2-0, 1-2, 2-0)



magyar gólszerzők: Magosi (12.), Bartalis (15.), Becze (34.), Nagy G. (48.), Szirányi (57.)

Jégre lépett csütörtökön a magyar női jégkorong-válogatott is. Lisa Haley szövetségi kapitány együttese eredetileg az osztrák együttessel játszott volna csütörtökön és pénteken is, ám az osztrákok a koronavírus-járvány magyarországi fejleményei miatt nem vállalták az utazást. Így a női válogatott a magyar U16-os fiú együttessel mérkőzött a Vasas Jégcentrumban, és 6-2-es vereséget szenvedett.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás