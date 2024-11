Vérző fejjel távozott a kapitány, miután rátámadtak

Nem úgy alakult Mexikó és Javier Aguirre számára a CONCACAF Nemzetek Ligája A divíziójának negyeddöntős odavágója, ahogyan azt eltervezték. Honduras 2-0-ra nyert az első meccsen, a lefújás után pedig a 65 éves szakembert csúnyán fejbe találták egy dobozos üdítővel.

A hazaiak Luis Palma duplájával diadalmaskodtak a legjobb kiemeléssel rendelkező Mexikó ellen és hatalmas lépést tettek az elődöntőbe jutás felé. Wálter López hármas sípszavát követően viszont elszabadultak az indulatok a nézőtéren.

Javier Aguirre éppen gratulálni indult Reynaldo Ruedának – aki a hondurasi válogatott szövetségi kapitánya – amikor a szurkolók különböző elemeket hajítottak irányába. Ezek közül egy – vélhetően egy dobozos üdítő, vagy ital – csúnyán fejen trafálta.

After their loss vs Honduras, Mexican National Team Coach Javier Aguirre was injured by fans throwing objects on the field #JavierAguirre pic.twitter.com/PM51pC1I6X

— Deportes Nation (@deportesnation) November 16, 2024