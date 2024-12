Januárban elengedi a United Rashfordot – egy feltétellel

A The Sun értesülései szerint mielőtt a helyzet teljesen elmérgesedne elengedi a csatárt a Manchester United. De nem lesz könnyű csapatot találnia.

Spanyol, francia és német klubok mellett már a szaúdiak is figyelik, hogy milyen megoldás következik Marcus Rashford számára.

Akit Ruben Amorim megtartana. Ám úgy tűnik a játékos már új kihívásokat keres.

Az is igaz, hogy egy esetleges eladással a klub is jól járna. Nemcsak a bevétel, hanem a játékos irdatlan fizetése miatt is. De úgy tűnik, hogy köztes megoldást találtak ki.

Az Old Traffordon a bennfentesek attól tartanak ugyanis, hogy a helyzet gyorsan tarthatatlanná válik, ami senkinek sem lenne jó.

Ezért azt sütötték ki, hogy a Rashford „kikerül a képből” egy időre.

Azonban a United nem akar elmondani róla, hanem kizárólag a kölcsönadásban gondolkodik.

Ez alapján pedig kizárható, hogy bármelyik Premier League-riválisához kerüljön a csatár. Így az Arsenal vagy a Chelsea kiesett ebből a versenyből.

Így marad Spanyolország, Franciaország és Németország, mint célállomás.

A SunSport úgy tudja, hogy hatalmas a nyugtalanság a klubon belül. Nem véletlenül.

Ruben Amorim a Spurs elleni meccs előtti sajtótájékoztatójának nagy részét azzal töltötte, hogy Rashforddal kapcsolatos kérdésekre válaszolt.

Majd a meccs után szintén és lehetséges, hogy ez így lesz majd vasárnap is.

Amorim úgy nyilatozott: „Jobbak vagyunk Marcus Rashforddal, ez egyszerű, és különböző dolgokat fogunk kipróbálni, hogy Marcus a múltban mutatott legjobb formájához visszatérjen.”

Úgy tűnik, hogy most ott tartanak Manchesterben, hogy ez a formát kölcsönben kell majd megtalálnia a csatárnak.