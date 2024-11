Januárban aláír a Realhoz a Bayern-védő? Az ügynök cáfol

Több spanyolországi forrás szerint pont kerülhet az Alphonso Davies – Real Madrid frigyre. Méghozzá januárban.

A Marca is lehozta, hogy a Bayern München hátvédje Alphonso Davies előszerződést köt a Real Madrid csapatával. A források alapján 2025 januárjában kerül sor az előszerződés aláírására, hogy aztán ’25 nyarán hivatalosan is a királyiakhoz igazoljon. A szerződést hasonlónak nevezik a spanyol újság informátorai, mint amilyet annak idején Kylian Mbappé írt alá.

A Relevo arról számolt be, hogy a „frigy tulajdonképpen biztos” a Bayern-védő és a Real között, köszönhetően annak, hogy Davies elfogadta a madridiak feltételeit. A Real azért is lehet elégedett a kanadai megszerzésével, mert a Barcelona és a Manchester United is igyekezett magához édesgetni a játékost. Ám a spanyol fővárosi gigász szerencséjére az észak-amerikai számára a Real volt az álomcélpont.

Apró szépséghibája az egész történetnek, hogy a kanadai játékos ügynöke, Nedal Huoseh a következőt találta nyilatkozni Fabrizio Romano transzfergurunak az ügylet bizonyossága kapcsán:

🚨🇨🇦 Alphonso Davies’ agent Nedal Huoseh tells me: “Done deal with Real Madrid? This is NOT true”.

“Though the player has many options, we have not agreed terms with any club”.

❗️ “New deal at FC Bayern could also be an option. Any reports suggesting otherwise are incorrect”. pic.twitter.com/DcUHFwPfUQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2024