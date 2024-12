Jansen jobb lenne mint Rebrov?! – a számok egyelőre ezt mutatják

Pascal Jansennel egyelőre döcög a Ferencváros szekere, de korábban Rebrovval sem jöttek azonnal az eredmények. Érdekes összehasonlítás.

Elvitathatatlan tény, a szurkolók szemében, de az eredményei alapján is mindenképp, Szerhij Rebrov a Ferencvárosi TC történelmének egyik legjobb edzője. Az ukrán tréner ma már hazája válogatottját irányítja, ám 2018 és 2021 között a Fradi mestere volt Az ő vezetésével jutott be hosszú évtizedek után először a Bajnokok Ligája csoportkörében az FTC, de ő fektette le azokat az alapokat is, amelyekre ma építkeznek a Fradinál. A szurkolók emlékezetében pedig leginkább a sima, már-már kiütéses NB I-es bajnokik, a Barcelona elleni Puskás Arénás találkozó vagy épp a Juventus elleni szoros BL-meccs él legélénkebben. Pedig Rebrovval is nehéz volt a kezdet.

A Hajrá Zöldek nevezetű Facebook-oldal készített egy összehasonlítást Pascal Jansen és az ukrán szakember között, amelyből világosan visszaköszön, hogy az első szezon a korábbi sikerkováccsal sem volt makulátlan és felhőtlen. Sőt, a jelenleg az FTC-t irányító holland vezetőedzővel szinte minden mutatóban jobb volt a Ferencváros az első 16 NB I-es meccs és az első 12 nemzetközi találkozó után. Jansennel több győzelem jött össze mindkét frontot, jobb gólkülönbséggel állt a csapat mind a hazai, mind az európai hadszíntéren. A Fradi pedig jelenleg az Európa-liga ligaszakaszának 16. helyén áll 9 szerzett ponttal és jó eséllyel bizakodhat abban, hogy megéli majd a februári rájátszás-szakaszt, vagy esetleg a kupatavaszt, ahogyan az az előző két idény során sikerült. A Hajrá Zöldek oldal a YouTube-csatornáján egy közel 50 perces adásban értékelte a Ferencváros őszi időszakát, amelyet alább lehet megtekinteni.

Maga Kubatov Gábor, az FTC elnöke is akarva, akaratlanul összehasonlította Jansent és Rebrovot. „

„Jó lenne menni még jó pár kört az Európa-ligában és felhívni a világ figyelmét, hogy itt nyolcad-, vagy negyeddöntőt tudunk játszani a Ferencvárossal” – mondta a Fradi első embere az M4 Sportnak azzal kapcsolatban, mit tekintene egyértelmű előrelépésnek a labdarúgócsapatnál az idény folytatásában. A klubvezető hozzátette, szerinte a jelenlegi tréner és a korábbi sikerkovács azonos szinten van.

Kubatov Gábor megjegyezte: mindkét szakembernél szigorú szabályok szerint működik minden, Rebrovnál még az is meg volt szabva, egy támadásból milyen úton kell visszatérni. Ezt számonkérte, és ez Jansennél is jelen van.

„Ilyen téren magas színvonalat tudunk elérni, amire mi sem jellemzőbb, hogy le tudunk igazolni olyan játékost, mint Naby Keita, aki a Liverpoollal BL-t nyert, Németországban is játszott” – mondta az elnök.