A világelső Sinner alaposan megszenvedett a Fucsovicsot legyőző honfitársával

A világelső Jannik Sinner nagy csatában verte a szintén olasz és a nyitókörben Fucsovics Mártont búcsúztató Matteo Berrettinit a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában.

Az Australian Open-címvédő Sinner szerda este egy szettet elvesztett, hármat pedig csak rövidítésben tudott hozni a 2021-ben döntős, 28 ászt ütő Berrettini ellen, és 14-0-ra javította mérlegét honfitársaival szemben a 3 óra 46 perces meccsen.

The Berrettini forehand never gets old…

An incredible effort from our 2021 finalist back on Centre Court

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024