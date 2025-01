James Rodríguezt hivatalosan is bemutatták új csapatánál

Így a 2025-ös FIFA-klubvilágbajnokságon is ott lehet, valamint céljai között szerepelhet a 2026-os vb-n való részvétel is.

James Rodríguez hivatalosan is a mexikói Liga MX-ben szereplő León játékosa lett – erősítette meg a klub hétfőn. A kolumbiai válogatott középpályás ingyen igazolható játékosként érkezett, miután elhagyta a spanyol Rayo Vallecanót. A szerződés pénzügyi részleteit egyik fél sem hozta nyilvánosságra.

A León január 18-án kezdi meg a 2025-ös szezonját, és júniusban a Klubvilágbajnokságon is részt vesz. Az együttes a csoportkörben a Chelsea, az Esperance de Tunis és a Flamengo ellen mérkőzik meg.

