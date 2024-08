James Rodriguez visszatérhet a La Ligába

Bombaigazolás van készülődőben?

A korábban az AS Monacoóban, a Real Madridban és a Bayern Münchenben is futballozó James Rodriguez szeretne visszatérni Európába. A kolumbiai középpályás jelenleg a brazil Sao Paolo csapatát erősíti, ám az előző két idényben csak 21 meccsen lépett pályára. Holott a Copa Américán pazar formában futballozott: egy gól és hat (!) gólpassz volt a mérlege a dél-amerikai kontinenstornán, melyen hazája válogatottja a döntőig menetelt.

A 33 éves James Rodriguez az elmúlt években megfordult az Evertonban, a katari bajnokságban, az Olympiakoszban és Brazíliában is. Most, hogy sikerült felhívnia magára a figyelmet, szeretne visszatérni az öreg kontinensre, hiszen pályafutásában még bőven vannak ígéretes évek. A Rayo Vallecano kapna is az alkalmon, a La Ligában szereplő együttes szeretné megszerezni őt a Marca információi szerint.

🚨🇪🇸 Rayo Vallecano want a ‘summer transfer bomb’ and are working to sign James Rodríguez (33) on a free transfer, reports @marca! 🤯💣

The Colombian also wants to return to playing in Europe! pic.twitter.com/B7jeQTxBJj

