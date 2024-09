Túlélte a szörnyű balesetet, hat évvel később debütált a paralimpián

Jacob Wassermann is rajta ült azon a buszon, amely még 2018-ban ütközött egy teherautóval. A szerencsétlenségben 16-an vesztették életüket.

A Humboldt Broncos kanadai junior hokicsapat tragédiája sokaknak ismerős lehet.

2018. április 6-án a Saskatchewan állambéli Armley közelében az északra tartó kisbusznak nekiment egy, a stoptáblán áthajtó, nagyjából 100 km/h-val közlekedő teherautó a 35-ös országúton.

A jármű 29 utasából 14-en – főként a csapat játékosai – a helyszínen, ketten pedig a kórházban meghaltak.

Wassermann a csapat első számú kapusa volt annak idején, 18 éve tartó álma volt, hogy profi játékos legyen. Az ütközés miatt viszont deréktól lefelé lebénult. Ez az álma pedig összetört.

A 24 éves paralimpikon nem a párizsi, hanem sokkal inkább a los angeles-i játékokat tűzte ki célul. Ám kiváló eredményeinek köszönhetően indulhatott a francia fővárosban is.

2023-ban aranyérmet nyert a Kanadai Paraevező Bajnokságon, majd 2024-ben Rio de Janeiroban ezüstérmes lett az Amerikaiak Paralimpiai Kvalifikációs Regattáján.

Wassermann a nemzetközi mezőny legfiatalabb versenyzőjeként Párizsban a B-döntőig jutott, összesítésben pedig 10. lett, ami kiváló eredmény tekintve, hogy mikor is kezdett komolyabban foglalkozni a parasporttal.

🇨🇦 JACOB WASSERMANN’S PARALYMPIC DEBUT IS COMPLETE

The Humboldt Broncos bus crash survivor finishes the B Final strong to complete his para rowing debut on a brilliant morning here in France.

Extraordinary resilience. A true Canadian champion. Congratulations Jacob. pic.twitter.com/SW48aS9Cxd

— Devin Heroux (@Devin_Heroux) September 1, 2024