„Fogd be a szád, ne beszélj hülyeségeket” – üzent gólja után a Chelsea-támadó

A londoni együttes 6-2-re nyert a Wolverhampton otthonában, Nicolas Jackson pedig már a második percben betalált, majd üzent a kétkedőknek.

Az előző fordulóban Enzo Maresca együttese hazai pályán 2-0-s vereséget szenvedett a címvédő Manchester City ellen.

A Chelsea több komoly helyzet is kidolgozott azon a mérkőzésen, ám mindet elpuskázta. A ziccerek elbaltázásában már tavaly is élenjáró Jacksont pedig a derbi után néhányan elővették emiatt, köztük a csapattal 2012-ben BL-győztes John Obi Mikel is.

A szenegáli támadó debütáló szezonjában 14 gólt szerzett, viszont 24 nagy helyzetet elhibázott, amivel a harmadik helyen zárt ebben a mutatóban a liga játékosai között.

Mikel a BeIN Sports-nak nyilatkozott a City-meccs után:

Olyan támadók kellenek a Chelsea-be, akik tudják, hogy kell befejezni egy helyzetet. Jelenleg nincs ilyen a csapatban – mondta a nigériai.

„Tudom, sokat beszélek róla, és úgy tűnhet, nem tisztelem, de ez nem így van. Szimplán egy top csatárra van szükségünk, aki képes gólokat szerezni, mint például Haaland” – tette hozzá Mikel.

Jackson vasárnap délután 2017 óta a Chelsea leggyorsabb gólját szerezte a Premier League-ben. A Wolves ellen egy szöglet után a hosszún érkezett és bólintott a kapuba.

A mérkőzés után Instagram-fiókján üzent John Obi Mikelnek.

Fogd be a szád, ne beszélj hülyeségeket. Kinyírjuk magunkat Afrikáért” – írta, valamint megjelölte Mikelt a bejegyzésben.

Nicolas Jackson előkészítésben is jeleskedett a mérkőzésen, az első félidő végén Sánchez kirúgását továbbította Palmer elé, aki remekül emelt José Sá fölött a hálóba.