Iváncsik Gergőt beválasztották az EHF Hall of Fame-be

A magyar kézilabda-válogatott és a Veszprém legendás balszélsőjét, december 14-én, Bécsben iktatják be hivatalosan is az EHF Hall of Fame-be.

Az Európai Kézilabda Szövetség immár második éve választja ki a halhatatlanokat, akiket idén is az EHF Excellence Awards gálán iktatnak be hivatalosan a Hírességek Csarnokába.

Az EHF Hall of Fame-be idén 21 játékos kerülhet be. Női oldalon hét, a férfiaknál 14 játékos részesült ebben az elismerésben a pályán és azon kívül elért kimagasló eredményeiért.

Iváncsik Gergő lesz az egyetlen magyar kiválasztott az idén, így csatlakozhat ahhoz az 50 legendához, akik elsőként kerültek be a Hírességek Csarnokába, 2023 júniusában.

Nem akármilyen csapatba „kerül be” Iváncsik, hiszen a 2024-es díjazottak között szerepel a nemrég visszavonult francia legenda, Nikola Karabatic, a dán Mikkel Hansen és a norvég Stine Oftedal Dahmke, mind olimpiai, világ- és Európa-bajnokok. Valamint olyan kapusóriások mint, Mats Olsson és Luminita Hutupan-Dinu.

A 2024-es EHF Hall of Fame-be beválasztott játékosok teljes listája a következő.

Andreas Thiel / Németország

Mats Olsson / Svédország

Dejan Perić / Szerbia

Luminița Hutupan-Dinu / Románia

Iváncsik Gergő

Nikola Karabatic / Franciaország

Mikkel Hansen / Dánia

Carmen Amariei / Románia

Anja Andersen / Dánia

Ljubomir Vranjes / Svédország

Andy Schmid / Svájc

Mia Hermansson-Högdahl / Svédország

Stine Oftedal Dahmke / Norvégia

Volker Zerbe / Németország

Staffan Olsson / Svédország

Indira Kastratović / Észak-Macedónia

Marta Mangué / Spanyolország

Luc Abalo / Franciaország

Ivan Čupić / Horvátország

Igor Vori / Horvátország

Viran Morros / Spanyolország