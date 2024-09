Ivan Toney több mint megtízszerezte fizetését a szaúdi klubváltással

Ivan Toney 40 millió font fejében a szaúd-arábiai al-Ahlihoz igazolt a Brentfordtól a nyári transzferpiac utolsó napján. A 28 esztendős angol támadó négyéves szerződést írt alá új csapatával, melynél heti 403 ezer fontot keres majd. Sokan támadták Toney-t, miszerint „lehúzta a karrierjét”, azonban ha a számok nyelvén beszélünk, érthetőnek tűnik a klubváltás.

Új kontraktusa egy heti 800 ezer fontos angliai szerződésnek felel meg a kedvezőbb adózási feltételek végett. Ha pedig azt nézzük, hogy előző csapatánál, a Brentfordnál, heti 36 ezer fontot tett zsebre, nem is olyan rossz a matek, pláne, hogy ezzel a harmadik legjobban fizetett angol futballista lett Jude Bellingham és Harry Kane mögött. Ezzel a fizetéssel éves szinten 18 millió fontra tehet szert a válogatott támadó, aki a 2022/23-as szezonban 33 PL-meccsen 20 gólig jutott, összességében pedig 141 mérkőzésen 72-szer volt eredményes a londoni klubnál.

