Itt az idő, hogy az Arsenal nagy csapatok ellen is bizonyítson

Az Arsenal van a legjobb helyzetben az UEFA Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutását illetően a nyolcaddöntők visszavágói előtt.

Az Arsenal fantasztikus teljesítményt nyújtott, és 7-1-re győzött a PSV Eindhoven otthonában a múlt héten. Egy domináns első mérkőzés volt ez Mikel Arteta csapatától, ahol többek között az egykori Real Madrid-játékos, Martin Ødegaard is kétszer betalált.

Bár az Arsenal formája hullámzó volt a Premier League-ben, ezen a mérkőzésen kiütéses győzelmet arattak, így szinte biztosra vehető a helyük a legjobb nyolc között.

Várhatóan Arteta a visszavágón több kulcsjátékosát is pihentetni fogja, hogy frissen tartsa őket a bajnoki címért folytatott küzdelemben.

Thierry Henry thinks Arsenal can gain confidence to go all the way after an impressive 7-1 against PSV 💪 pic.twitter.com/XQpTgTVWTl

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 4, 2025