Ismételten a Brentforddal üzletelhet a Liverpool

A londoni klub közel áll a kegyvesztett holland védő, Sepp van den Berg szerződtetéséhez.

Csak a szokásos, nyugodtan kijelenthetjük. A Mersey-parti együttes újra a nyugat-londoniakkal köthet megállapodást, állítja David Ornstein.

🚨 EXCL: Sepp van den Berg close to leaving Liverpool in permanent move. Set to achieve £20m+ valuation. Brentford strongly considering 22yo alongside likes of O’Shea / Ahmedhodzic. #BrentfordFC long-term admirers & solid relations with #LFC @TheAthleticFC https://t.co/kYAqX0jXdv

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 20, 2024