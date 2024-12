Ismét várandós a válogatott kézilabdázó

Ismét várandós a 96-szoros válogatott Debreczeni-Klivinyi Kinga, ezért a mostani idényben már nem lép pályára a Moyra-Budaörs színeiben a női kézilabda NB I-ben.

A klub honlapjának szombati beszámolója szerint az olimpiai hatodik helyezett, Európa-bajnoki bronzérmes irányító az előző szezon végén tájékoztatta a vezetőséget magánéleti terveiről, ennek tükrében állapodtak meg a felek az idei és a jövőbeli folytatásról.

„Ha a fizikai állapotom és az otthoni teendőim is engedik, akkor kétgyermekes anyukaként is szeretnék még pályára lépni. Az első szülés után sem okozott problémát a visszatérés, remélem, most sem fog”

– hangsúlyozta Debreczeni-Klivinyi.

Hozzátette, az edzéseket kontakt, azaz ütközések nélkül még folytatja, amíg bírja, és nagyon bízik benne, hogy hamarosan újra a budaörsi csapatot erősítheti az élvonalban.

A tapasztalt irányító a nyári, párizsi olimpia óta nem lépett pályára a válogatottban.