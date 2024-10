Ismét megsérült a Real Madrid alapembere?

Nem sikerült jól a címvédőnek a lille-i kirándulás, hiszen a vereség mellett kulcsjátékosát is elveszíthette.

A The Athletic értesülése szerint Éder Militaot a védő bal combjában érzett fájdalom miatt kellett lecserélni a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés 57. percében.

