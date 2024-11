Interlagos: Megismétlődhet a 2021-es Belga Nagydíj bohózata?

A szakadó eső miatt vasárnapra halasztották a Brazil Nagydíj időmérőjét. A tervek szerint 11.30-tól rendezik meg az kvalifikációt, míg a futam 16.30-kor rajtol majd el.

Kérdés, hogy az időjárás mindezt nem húzza-e ismét át?

A szurkolók egy részében még mindig él a 2021-es Belga Nagydíj, amikor szintén iszonyatos idő volt a pályán. A sűrű versenynaptár miatt azonban nem lehetett elhalasztani a futamot. Akkor az F1 irányítói azt találták ki, hogy biztonsági autó mögött két kört megtett a mezőny, így lehetett győztest hirdetni. Vagyis az időmérő sorrendje lett gyakorlatilag a végeredmény, és egy valódi versenyhez képest mindenki fele pontot kapott.

Kérdés, hogy az akkori bohózat ismétlődik-e? Hiszen a vb-elsőség szempontjából, ezúttal minden pont számít.

A szombati, egyébként Lando Norris által megnyert sprintfutamot még száraz körülmények között bonyolították le.

Opciók most is vannak, ha nem javul az idő. Igaz túl sok lehetőség azért nincsen, mert az előrejelzések szerint vasárnapra is heves esőzés várható.

A halasztásról az újabb döntést egyébként a FIA versenyigazgatója, Niels Wittich hozhatja meg.

Természetesen a futam a legfontosabb, így a vasárnapra halasztott időmérő akár el is maradhat. Volt már ilyenre példa, hiszen a 2019-es Japán Nagydíjon a Hagibis tájfun az időmérő napján érkezett meg, így akkor azt nem lehetett megrendezni.

Ebben az esetben az utolsó szabadedzés eredménye döntheti el a rajtrácsot.

Ez alapján Lando Norris az első, míg Max Verstappen a 15. helyen állna, ami a regnáló világbajnoknak koránt sem lenne előnyös. Hozzátéve még azt is, a holland 5 rajthelyes büntetést kap motorcsere miatt, vagyis az időmérőhöz képest ezt még hozzá kell adni a pozíciójához.

Ez alapján így nézne ki a vasárnap délutáni rajtrács:

1. Norris , 2. Russell

3. Bearman, 4. Piastri

5. Albon, 6. Leclerc

7. Sainz, 8. Hulkenberg

9. Alonso, 10. Gasly

11. Lawson, 12. Tsunoda

13. Colapinto, 14. Bottas

15. Verstappen (+5 hely büntetés), 16. Hamilton

17. Stroll, 18. Ocon

19. Perez, 20. Zhou

Vasárnap délre kiderül, hogy valóban kiderül-e? Vagy ez a furcsa szabály dönt az indulásról majd.