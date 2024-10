Inter Miami megszegheti az MLS-szabályát Messi miatt

Vagyis David Beckham klubja kaphat egy kiskaput az Észak-amerikai profi Labdarúgó Ligában, az MLS-ben.

Ugyanis nemcsak a pályán, hanem a pályán kívül is „hasít” az Inter Miami. Ugyanis a nyolcszoros Aranylabdás szerződtetése soha nem látott mértékű kereskedelmi és marketing sikert hozott. Nemcsak a klubnak, hanem a ligának is.

Messi érkezése óta a floridai csapat 11 jelentős, több milliós üzletet írt alá. Egyre értékesebb szponzorokat szerzett meg.

Jorge Mas társtulajdonos elmondta, hogy a klub bevétele csaknem megnégyszereződött, 200 millió dollárra nőtt az argentin érkezése óta.

Ennek a franchisenak az egyik bevétele a mezeladásokból származik. Természetesen itt is a a Messi-mez fogy a legjobban. A rózsaszín trikó meghódította a gyengébb nem szívét is, hiszen példátlan mennyiségeket képes eladni belőle az Inter Miami.

Ezért a liga engedélyezte a csapatnak, hogy változtasson a mezeladások rendszerén.

Alapvetően az MLS-ben nem cserélik le évente a csapatok mezeit. Vagyis a szurkolókra tekintettel nem adnak ki új dresszeket, hogy a legyártott készletek elfogyjanak.

Azonban ezt a szabályt most fel fogják rúgni Messi miatt. Hiszen az Inter Miami lehet a liga történetében az első együttes, amely három különböző mezt is kiad majd egy évben. A rajongók pedig vélhetően megveszik majd a legújabbat is.

Ez egyébként egy kuriózum lehet. Vagyis a 2024-es év második rózsaszín meze Messi hihetetlen eredményeinek a listáját tartalmazza majd.

Messi az Inter Miamiban eddig 34 meccsen 30 gólt szerzett. A 36 éves játékos a közelmúltban pályafutása 46. trófeáját emelte a magasba, és most arra törekszik, hogy idén meglegyen a 47. is, az MLS bajnoki címével. Hiszen olyat még nem nyert.