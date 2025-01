Immár hivatalos a döntés Szoboszlaiék meccséről

A tervezett időpontban, vasárnap, magyar idő szerint 17.30-kor megrendezik a Liverpool-Manchester United mérkőzést az angol labdarúgó élvonalban.

A kedvezőtlen időjárás, a havazás és havas eső miatt merült fel, hogy esetleg elhalasztják a találkozót.

Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool közleményben tudatta: a döntés azt követően született meg, hogy vasárnap délelőtt biztonsági megbeszélést tartottak, hogy felmérjék az időjárási és utazási körülményeket.

🚨🔴 Liverpool vs Manchester United will go ahead, confirmed.

Decision made after two safety meetings this morning cleared the fixture to be played this afternoon. ❄️ pic.twitter.com/PpPrSJ3t27

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2025