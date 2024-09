Íme a matek: elemzések szerint ennyi pont kell a BL-ben az első nyolchoz

Azt is lehet már sejteni, mennyi pontot kell gyűjteni ahhoz, hogy egyáltalán egy csapatnak legyen esélye a legjobb tizenhat közé kerülni.

A megújult labdarúgó Bajnokok Ligája lebonyolítási rendszere már tiszta, akinek még lennének kérdései, annak ezt a cikket javasoljuk. Az új ligaszakasz pedig komoly izgalmakat tartogat magában, hiszen egy váratlan vereség is sok mindent átírhat az előzetesen felvázolt forgatókönyvön. Mind a 36 csapat 8 mérkőzést játszik az alapszakaszban és az első nyolc helyezett jut automatikusan tovább a legjobb tizenhat közé, a 9-24. helyezettek pedig egy oda-visszavágós párharcban csapnak össze a maradék nyolc helyért.

Ebből a szempontból is nagyon fontos minden pont, hiszen 12 együttes azonnal kiesik majd az európai kupaporondról, az utolsó fordulók jelentős számolgatás és izgalmakat hozhatnak majd. Viszont szurkolói szempontból is érdemes matekozni, hogy nagyjából mi az a pontmennyiség, ami elég lehet a továbbjutáshoz vagy a play-off kör eléréséhez.

How many points are likely to be needed to qualify from the new Champions League group stage?

The Opta supercomputer has the answer…

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 17, 2024