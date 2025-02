Íme a legfontosabb tudnivalók a pénteki BL-sorsolásról!

A rájátszás után teljessé vált a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának 16 csapatos mezőnye. A nyolcaddöntők parázs párharcokkal kecsegtetnek.

Kedden és szerdán a playoffban eldőlt, mely csapatok váltották meg jegyüket a legrangosabb európai kupasorozat nyolcaddöntőjébe. A legnagyobb meglepetést talán az AC Milan, az Európa-liga-címvédő Atalanta és a Juventus kiesése szolgáltatta.

Az már a ligaszakasz végén kiderült, melyik együttes milyen kiemelést kap majd az egyenes kieséses szakaszban, így az ágrajz egészen a müncheni fináléig ismert.

The draw is on Friday at 12:00 CET. pic.twitter.com/Yx8nnow5zc

Liverpool (1.), Barcelona (2.), Arsenal (3.), Internazionale (4.), Atlético Madrid (5.), Leverkusen (6.), Lille (7.), Aston Villa (8.)

Borussia Dortmund (10.), Real Madrid (11.), Bayern München (12.), PSV (14.), PSG (15.), Benfica (16.), Feyenoord 19.), FC Bruges (24.)

A legrangosabb európai kupasorozat megváltozott lebonyolítása miatt mind a tizenhat gárda két csapat közül kaphat ellenfelet a pénteki sorsoláson.

Külön szabály nincs, ismét játszhatnak egymás ellen, akik az alapszakaszban, valamint az azonos országok alakulatait is összesorsolhatják.

This is how the draw for the Champions League round of 16 will look.

Which ties are you hoping to see?#UCL pic.twitter.com/8iv7DftzWw

— BBC Sport (@BBCSport) February 19, 2025