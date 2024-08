Íme a 10 legsebesebb játékos az EA FC 25-ben

Igaz, csak szeptemberben dobják piacra az új EA FC videójátékot, ám ahogy az ilyenkor lenni szokott, folyamatosan szivárognak ki a benne szereplő játékos-értékelések. Ezúttal a sebesség kerül a figyelem középpontjába.

Mint minden FIFA-, avagy most már EA FC-kiadásban, úgy jó eséllyel a 2025-ös verzióban is az egyik legfontosabb játékos-attribútum a „pace”, tehát a sebesség lesz. Most, talán nem véletlenül fény derült arra is, ki lesz majd a játék kezdetén a 10 legsebesebb játékosa az idei alap játékosfelhozatalnak – tehát az első perctől kezdve elérhető kártyák közül hol számíthatunk a leggyorsabb sebességre.

Íme, a Fut Police Leaks által megszellőztetett „Speedy Gonzalez-toplista”.

Kylian Mbappé a klubváltás ellenére is a legfürgébb maradt, 97-es értéket felmutatva a sebesség szekcióban. Mögötte a sorban újdonsült csapattársa, Vinícius Jr. és a dortmundi Karim Adeyemi következnek 96-os értékekkel.

A villámléptűek között találjuk még Yankuba Minteh, Theo Hernandez, Alphonso Davies, Gareth Bale és Moussa Diaby egyes lapjait, 95-ös értékkel, valamint Rafael Leao és Inaki Williams 94—94-gyel fért még fel erre a ranglistára.

S hogy ki lassult a legtöbbet? Nem túl nagy meglepetésre Casemiro, akinek 63-ról csökkentették 38-ra a tempóját. És ellentétben a Top 10-es lista kártyáival, nem túl nagy meglepetésre a 89-es összértékről 84-re zuhanó Casemiro-lapot már most „használhatatlannak” tartják az EA FC-rajongók.