Thaiföldi ellenfelén is simán túljutott, olimpiai döntős az algériai Helif

Újabb egyhangú pontozás.

Egyelőre papírforma szerint halad a párizsi olimpián a női ökölvívók 66 kilogrammos versenye. Az algériai Iman Helif – aki Hámori Lucát győzte le a negyeddöntőben – magabiztos boksszal nyert az elődöntőben. Ellenfele az a Janjaem Suwannapheng volt, aki a legjobb nyolc között Tokió olimpiai bajnokát, az első helyen kiemelt török Surmenelit verte. Az algériai Helifnek – akinek többen megkérdőjelezték szereplésének jogosságát az XY kromoszómái miatt – úgy fest, nincs ellenfele ezen az ötkarikás játékokon.

Thaiföldi riválisát is egyhangú pontozással múlta felül, ráadásul Suwannaphengre a harmadik menetben még rá is számolt a bíró, olyan kemény pofonokat kapott. Iman Helif az ötödik kiemeltje a női 66 kilogrammosok versenyének, ám ennek ellenére is minden esélye megvan, hogy olimpiai aranyérmet nyerjen, mert toronymagasan ő bokszol a legjobban ebben a mezőnyben.

A fináléban a második helyen kiemelt, kínai Liu Jang lesz az ellenfele.

A 25 esztendős Iman Helif Tokióban ötödik helyen végzett eggyel alacsonyabb súlycsoportban. Algériának eddig 1 arany- és 5 bronzérme volt ökölvívásból az olimpiák történetében. Az egyetlen bajnoki címet még az 1996-os atlantai játékokon Hocine Soltani szerezte a férfiak mezőnyében.