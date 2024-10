Imádják a szurkolók az afrikai gólvágót!

Sokan úgy gondolják, hogy az afrikai kontinens legjobb játékosa jelen pillanatban nem más, mint Serhou Guirassy. Aki ezt gólokkal igyekszik alátámasztani.

Egy csatárposzton játszó futballista részéről nincs jobb módja a kiváló forma jelzésének, mint a gólszerzés. A jelek szerint Serhou Guirassy is hasonlóképpen gondolkodik, hiszen a statisztikái alapján kijelenthető, hogy ontja a gólokat. Legyen szó klub, avagy válogatott eseményről.

A Borussia Dortmund támadója hiába kezdte hátsérüléssel a szezont új klubjában, visszatérése óta megállíthatatlan. És most Guinea nemzeti tizenegyében sem lassított, mesterhármast jegyzett Etiópia nagy bánatára, ANK-selejtező keretein belül. 45 perc alatt.

🇬🇳 Hat-trick in 45 minutes for Serhou Guirassy with Guinea today…

…and 9 goals in 7 games for club and country since returning from injury. pic.twitter.com/oNkhL3wl1w

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2024