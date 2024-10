Illusztris társaság tagjává vált a Leverkusen támadója

A Brest – Bayer Leverkusen BL-találkozón gólt szerző Florian Wirtz mindössze a 6. olyan 21 éves játékos lett a történelemben, aki legalább 15 gólt szerzett az európai kupaporondon.

A Brest – Bayer Leverkusen összecsapás 24. percében Florian Wirtz révén a németek szereztek vezetést. Ezt aztán még az első félidő lefújása előtt Lees-Melou révén egalizálták a házigazdák, s mint később kiderült, ezzel a végeredmény is kialakult.

A vezető találat szerzője pedig a futalltörténelem ötödik olyan játékosa lett, aki 21 évesen legalább 15, európai kupaporondon lőtt gólt jegyez. A társaság, amelynek a németek 2003-as születésű játékosa is tagja lett, illusztrisnak mondható: Erling Haaland (23 gól), Kylian Mbappe (21), Ronaldo Nazario (20), Lionel Messi (17) és Eusebio (15) mellé csatlakozott Wirtz.

