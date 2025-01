Illegális fogadásokkal gyanúsítják az olasz csapat kapusát

Egy időhúzásért kapott, gyanús sárga lap miatt indult a nyomozás.

Az Udinei Ügyészség nyomozást indított a Serie A-ban szereplő Udinese Calcio kapusa, Maduka Okoye ellen, akit azzal vádolnak, hogy illegális fogadási tevékenységekben vett részt. A jelentések szerint a Sisal fogadóiroda szokatlan fogadási mintázatokat észlelt, amelyek Okoye sárga lapjának valószínűségére vonatkoztak a Lazio elleni, 2024 márciusában lejátszott mérkőzésen. Okoye a 64. percben időhúzás miatt kapott sárga lapot, ami felvetette a csalás gyanúját.

A nyomozás Diego Giordano, egy 40 éves udinei étterem-tulajdonos szerepét is vizsgálja, akit állítólag szóban kötött megállapodás fűzött a fogadásokhoz. Amennyiben bűnösnek találják, Okoye legalább négyéves eltiltásra számíthat minden versenysorozattól, valamint jogi következmények is várhatnak rá.

The Udine Public Prosecutor’s Office has opened an investigation into #Udinese goalkeeper Maduka Okoye, who is suspected of placing a bet on receiving a yellow card during last season’s match against Lazio. If found guilty, he could face a ban of at least four years.#Okoye

— Football Italia (@footballitalia) January 17, 2025