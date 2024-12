Így ünnepelt a negyedosztályú csapat, hogy a Real Madridot kapta ellenfelének

A Barcelona is alsóbb osztályú csapatot kapott ellenfelének, ám mindkét negyedvonalbeli együttes eddig óriásölő volt a Király Kupában.

A spanyol labdarúgó Király Kupa negyedik körének küzdelmeibe már a legnagyobb gigászok is becsatlakoznak. Így január elején a Real Madrid és a Barcelona is pályára lép a kupasorozatban, amelyben már csak 32 csapat érdekelt. Hétfőn kisorsolták a párosításokat, és a negyedosztályban szereplő Deportivo Minera megkapta ellenfelének a Királyi Gárdát. A kelet-spanyolországi együttes a Király Kupa előző fordulójában az első osztályú Alávest búcsúztatta büntetők után.

Az 1927-ben alapított együttes az előző szezon végén jutott fel a negyedosztálya, története során először, előtte évtizedeken keresztül az amatőr ligákban szerepeltek. Nem is véletlen, hogy a játékosok kitörő örömmel fogadták a hírt, miszerint január 4-én vagy 5-én majd hazai környezetben fogadhatják a 15-szörös BL-győztes Real Madridot. A párharc ráadásul egymecceses és a Deportivo Minera otthonában rendezik, amely egy 2 ezer néző befogadására alkalmas létesítmény.

🚨🇪🇸 4th tier Spanish side Deportiva Minera just got Real Madrid in the Copa del Rey! 🏆

Look how they celebrated. This is what football is all about. ❤️ (@la7deportes) pic.twitter.com/2LzlH8Z2jb

— EuroFoot (@eurofootcom) December 9, 2024