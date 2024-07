Így „taktikázott” Pickford a kivédett büntető előtt

Egy szurkolói videó rögzítette, hogy „készült elő” az angolok kapusa Akanji tizenegyese előtt

Az okostelefonok világában szerencsés lehet az a drukker, aki rögzítette az Akanji-Pickford párharcot és annak előzményét is.

A felvételen látszik, hogy az Everton kapusa milyen taktikát követett a mindent eldöntő büntető előtt.

Pickford először megleste a kulacsra írt jegyzetét. Vagyis, hogy Akanji merre szokta lőni a büntetőket. Azután óvatosan elkezdte húzni az időt, hogy minél tovább érezze a rúgó játékos a terhet magán. Így az angol kapus még a játékvezetővel is kisebb diskurzusba kezdett. Majd utána hátrált vissza a kapujába, hogy kivédje a tizenegyest.

Ez volt az egyetlen hiba a „szétlövés” során, így Anglia jutott be az elődöntőbe, ahol Hollandia lesz az ellenfele szerdán.

Pickford egyébként eddig 14-ből négy büntetőt hárított a nagy tornák tizenegyes párbajaiban.

Valószínűleg az angol csapatnál már elkészítették az újabb „puskát” a kapusnak hollandokból is, minden eshetőségre felkészülve.

Hi everyone here’s Jordan Pickford being class. pic.twitter.com/k1ZAazsSd5

— Rob Armstrong (@Rob_Arms_) July 6, 2024