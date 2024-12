Így örült a Liverpoolnak a negyedosztályú ellenfele a kupában

Ez FA Cup varázsát pontosan az adja Angliában, hogy a legkisebb is összefuthat a legnagyobbal. Így jár most Accrington Stanley is.

A negyedosztályú angol együttes Szoboszlai Dominikékkal játszhat majd. Ráadásul az Anfield Roadon. Nem akármilyen élmény lesz a csapatnak. Nem véletlenül ünnepelték így az ellenfelüket.

Accrington Stanley player, Josh Woods, reacting to getting Liverpool in Round 3 of the FA Cup…

This is why we love the FA Cup 👏pic.twitter.com/fVsqec6YlZ

— george (@StokeyyG2) December 2, 2024