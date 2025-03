Így kezd a Liverpool Párizsban!

Andy Robertson a Newcastle elleni meccsen még a padon volt, most kezdőként kap lehetőséget, ahogyan természetesen Szoboszlai Dominik is!

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát megnyerő Liverpool Párizsban kezdi meg szereplését az egyeneses kieséses szakaszban. A hatszoros BL-győztes idegenben a Paris Saint-Germain ellen lesz érdekelt a nyolcaddöntőben. Arne Slot az alábbi felállásban küldi pályára játékosait:

🔴⚪: Alisson, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai Dominik, Mac Allister, Szalah, Jota, Robertson, Gravenberch, Alexander-Arnold.

The Reds to take on PSG 💫🔴 #UCL

— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025