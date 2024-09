Így kell megállítani egy ellentámadást: az edző a pályára belépve buktatta ellenfelét

A világ legegyértelműbb piros lapja volt.

Nem mindennapi jelenetsornak lehettek szemtanúi a nézők egy olasz hatodosztályú bajnokin. A Pontassieve és a Subbiano mérkőzésén a hazaiak játékosa ellentámadásba lendült és ígéretes helyzetben kapott labdát, amit akár a kapuig vihetett volna, azonban a Subbiano edzője úgy döntött, ha már védők lemaradtak, beszáll 12. embernek és megállítja a kontrát. Ezt sikerrel is abszolválta, de tudta, piros lap lesz a büntetése, amit a játékvezető azonnal fel is mutatott, hiszen ettől egyértelműbb eset nem létezik. Az már aztán más kérdés, mennyi időre tiltják el majd a magát játékosnak érző edzőt.

Italy’s 6th division (Promozione) 🇮🇹

Pontassieve v Subbiano, the visitors’ coach enters the pitch to stop a counter-attack 🫢

Most obvious red card in football’s history 🟥 pic.twitter.com/UtsquhfQ9E

— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) September 8, 2024