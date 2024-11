Így állnak most Szoboszlaiék bajnoki esélyei a szuperszámítógép szerint

Magyar futballista még sosem nyert bajnoki címet a Premier League-ben. Erre most már Szoboszlai Dominik csapatával egyre jobb eséllyel pályázik.

Arne Slot az első szezonjában beírhatja magát az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC történelemkönyvébe. Ugyanis a holland mester rekordot rekordra döntöget, annyira jól kezdett az ő irányítása alatt a csapat. A Premier League-ben már öt pont az előnyük a címvédő Manchester Cityvel és kilenc a másik fő rivális Arsenallal szemben. A Bajnokok Ligájában pedig egyetlen 100%-os gárdaként vezetik az alapszakaszt.

Az elmúlt hétvégén mindkét üldöző pontokat hullajtott, a Manchester City a Brighton ellen kapott ki 2-1-re és Pep Guardiola edzői karrierje során először veszített el négy egymást követő meccset, míg az Arsenal 1-1-es döntetlent játszott a Chelsea-vel, s így Mikel Artetáék zsinórban harmadjára maradtak nyeretlenek a PL-ben. Hosszú még az idény, hiszen csupán a 11. forduló telt el, de a Liverpool előnye és a mutatott játéka nagyon megnyugtató a szurkolók számára.

A ‘Pool története során csak egyszer, 2020-ban tudta megnyerni a Premier League-et. Jürgen Klopp többször is nagyon közel volt hozzá, hogy megismételje ezt a bravúrt, de a City volt, hogy 100 pontos szezonnal fogott ki rajtuk. Magyar futballista pedig még sosem emelhette magasba a PL-győztesének járó trófeát, erre Szoboszlai Dominik ebben az idényben most már igen jó eséllyel pályázik.

