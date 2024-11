Így állnak jelenleg a Fradi továbbjutási esélyei a hamburgi győzelem után

Először vannak továbbjutó helyen az esélylatolgatásos adatrendszerben.

A Ferencvárosi Torna Club fantasztikus győzelmet aratott Hamburgban a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A Fradi 4-0-ra nyert a Dinamo Kijev ellen és ezzel megszerezte második győzelmét a sorozatban, ráadásul gólkülönbségét is pozitívra módosította, ami roppant fontos szempont lehet a végelszámolásnál.

A magyar bajnokot előzetesen nem várták a legjobb huszonnégy együttes közé, vagyis abba a mezőnybe, amely továbbjut az egyeneses kieséses szakaszba. Csak a rend kedvéért, az első nyolc csapat automatikusan bejut a legjobb tizenhat közé, míg a 9. és 24. hely között lévő gárdák egy oda-visszavágós párharc keretein belül, az elért pozícióktól függően meccselnek egymással a még fennmaradó nyolc helyért.

A zöld-fehérek a Dinamo Kijev elleni győzelemmel már 14.-ek a tabellán. Az adatalapú esélylatolgatásos rendszerben pedig először jegyzik őket továbbjutó helyen. A Football Meets Data nevű X-oldalon a 20. pozícióba várják őket az eddig elért eredmények és a várható pontok alapján.

🚨🆕 UEL projections (7 Nov)

✅ Lazio 🇮🇹 & ✅ Ajax 🇳🇱 qualified for Top 24 in 10,000/10,000 of our simulations!

New in Top 8:

🔹 Man United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Out of Top 8:

🔸 Lyon 🇫🇷

New in Top 24:

🔹 Ferencvaros 🇭🇺

Out of Top 24:

🔸 Nice 🇫🇷 pic.twitter.com/02s6V90lBE

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2024