Igazi sztárparádét láthatott a közönség a US Open felvezetéseként

A US Open korábbi bajnokai és a szurkolók kedvencei vicces mikrofonos interakciókkal szórakoztatták az Arthur Ashe közönségét a Stars of the Openen a Flushing Meadowsban.

Ha a széles mosolyok biztosíthatták volna a győzelmet, Carlos Alcaraz és Andre Agassi könnyedén nyertek volna.

Azonban a két négyszeres US Open-bajnok Novak Djokovic és John McEnroe 10-8-ra legyőzte Alcaraz és Agassi párosát a szurkolók számára megrendezett bemutató mérkőzésen.

Az este elején Matteo Berrettini és Jasmine Paolini 11-9-re legyőzte Sebastian Korda és Iga Swiatek párosát.

This point literally had everything 😮 pic.twitter.com/sNe10aTTTR — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024

Juan Martin del Potro, a 2009-es US Open-bajnok nagyszerű visszatérést produkált az Arthur Ashe Stadionban.

Az egyszeres Grand Slam-bajnok argentin, a nap korábbi szakaszában Djokoviccsal edzett együtt. Este pedig honfitársával, Gabriela Sabatinivel 11-9-es győzelmet arattak Andy Roddick és Caroline Wozniacki ellen.

VINTAGE DELPO 🤩 pic.twitter.com/btocKaCCE3 — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024



A hazai kedvencek zárták az estét. Sloane Stephens és Frances Tiafoe 10-6-os győzelmet arattak a színész Boris Kodjoe és Taylor Townsend ellen.