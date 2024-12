Ibrahimovic elárulta, vannak-e edzői ambíciói

Jelenleg vezető tanácsadóként dolgozik az AC Milannál. Vajon a habitusa alkalmas lenne arra, hogy egyszer vezesse a csapatot?

Zlatan Ibrahimovic jelenleg vezető tanácsadóként dolgozik az AC Milannál, valamint a klubot tulajdonló RedBird magánbefektető vállalatnál operatív partnerként. A svéd focilegenda 2023 júniusában akasztotta szögre a stoplist és decemberben már megkapta ezeket a munkákat az olasz együttesnél, amelynél pályafutását is befejezte.

Ibrahimovic most a Sports Illustratednek nyilatkozott az aktív évei utáni életről, valamint arról, hogy tervez-e valaha edzőként dolgozni.

„Nem, még mindig nem” – szögezte le nagyon határozottan a 43 esztendős ex-futballista.

„Nem akarok edzősködni, mert az túl sok munkával jár. Minden nap, a nap minden órájában ezzel kell foglalkoznod és számos területet le kell fedned, megoldásokat kell találnod és készülni a meccsekre. Nekem ez most még túl nagy kihívás, inkább tíz év múlva tudom elképzelni edzőként magam, de egyelőre nem vonz” – mondta Ibra.

