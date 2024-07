„Hagyd rá, azt hiszi ő Jackie Chan” – rasszista megjegyzés miatt dulakodtak a PL-csapat meccsén

A Wolverhampton - Como felkészülési mérkőzést beárnyékolta a második félidőben történt incidens.

A Premier Leauge-ben szereplő Wolves spanyolországi edzőtáborában fogadta hétfő este a Serie A-újonc Como együttesét. A mérkőzést Matt Doherty góljával 1-0-ra az angol klub nyerte, a 68. percben azonban kis híján lefújták a találkozót.

A Wolverhampton állítása szerint a Como védője rasszista megjegyzéssel illette a csapat dél-koreai játékosát, Hvang Hicshant.

Daniel Podence azonnal társa védelmére kelt, és nemes egyszerűséggel bemosott egyet a comoi bekknek, amiért kiállította őt a játékvezető.

Right…..take a deep breath 😮‍💨

Wolves have won 1-0, Doherty header from RAN cross

BUT the big story here is alleged racism towards Hwang Hee-chan from a Como player

Daniel Podence sent off after punching a centre-back in aftermath

More to follow in video & written form #wwfc pic.twitter.com/q2FafUoALO

— Nathan Judah (@NathanJudah) July 15, 2024