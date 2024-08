Hűtlenség? Kipakolt válásáról a spanyol támadó

Álvaro Morata nyíltan beszélt arról, miért vált el hét év házasság után.

A 31 éves játékos ex-felesége, Alice Campello elárulta, hogy a negyedik gyermekük születése után fellépő szülés utáni depresszió részben felelős volt a válásukért. Emellett beismerte, hogy a klubváltásokkal járó gyakori költözés szintén megviselte.

New Milan striker Alvaro Morata explains he split from his wife Alice Campello because she didn’t want to move to Italy: ‘We still have an excellent rapport.’ https://t.co/todIFbDYGf #ACMilan #Milan #Morata #Calcio #SerieA

— Football Italia (@footballitalia) August 19, 2024