Húsz éves börtönbüntetést kapott az egykori szövetségi kapitány

Vesztegetés vádjában bűnösnek találtatott, így 20 éves börtönbüntetést kapott Liu Tie, a kínai labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya.

Kínai médiabeszámolók szerint a szakembert – aki korábban az Evertonban is megfordult, még játékosként – bűnösnek találta a bíróság. Megállapították, hogy visszaélt a pozíciójával és mintegy 50 millió jüant – átszámolva körülbelül 2,7 milliárd forintot – fogadott el kenőpénzként.

Liu 2020 januárja és 2021 decembere között irányította a nemzeti együttest, de bebizonyosodott, hogy a kínai kluboknál töltött korábbi időszakában – 2015 és 2019 között – is többször korrumpálódott.

