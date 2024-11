Humbert hátrányból fordítva jutott be élete első Masters döntőjébe Párizsban

Ugo Humbert ATP Masters 1000-es döntős lett. A francia sztár hazai pályán, a Rolex Paris Masters tornán győzte le Karen Khachanovot 6-7(6), 6-4, 6-3-ra, és ezzel bejutott élete első Masters 1000-es döntőjébe.

A 26 éves játékos robbanékony teniszt mutatott be a lelkes párizsi közönség előtt, és a harmadik szett végén kihasználta Khachanov fizikai problémáit, így ő lett az ötödik francia, aki döntőt játszhat a hazai fedett pályás tornán.

„Fantasztikus érzés ezt Párizsban, a kedvenc tornámon elérni. Ez egy álom” – mondta Humbert. „Kicsit nehezebb volt, mint az előző meccsek. Éreztem némi nyomást, és az első szett elvesztése után próbáltam élvezni a pillanatot és a közönséggel lenni. Jól ment, és nagyon büszke vagyok.”

Humbert mindkét oldalról erőteljes ütésekkel játszott, és magába szívta a közönség üdvrivalgását, ezzel megszerezve 13. egymást követő győzelmét fedett pályán Franciaországban. A 15. kiemelt játékos tavaly Metzben nyert, majd idén februárban Marseille-ben is diadalmaskodott fedett pályán.

Humbert, aki hetedik ATP-szintű címéért küzd, vasárnap Alexander Zverevvel mérkőzik a bajnoki címért.

A héten korábban Humbert legyőzte Carlos Alcarazt is. A francia játékos, aki 35 nyerőt ütött Khachanov ellen, négy helyet javított, és az élő világranglista 14. helyére lépett előre. Ha nyer, akkor hétfőn karrierje eddigi legelőkelőbb 11. helyére lép.

Khachanov versenyképes volt a harmadik szettben 3-2-ig, amikor ápolást kért egy lábsérülés miatt. A világranglista 21. helyezettje elveszítette az adogatását a harmadik szett hetedik játékában, és az utolsó két játékban már nem tudott megfelelően mozogni a 2 óra 48 perces összecsapás végén.

Humbert az első francia, aki bejutott a párizsi döntőbe Jo-Wilfried Tsonga óta, aki 2011-ben Roger Federer ellen kapott ki. Az utolsó francia, aki megnyerte ezt a tornát, Tsonga volt 2008-ban.

Humbert vasárnap tovább javítaná kiváló 6-1-es mérlegét a döntőkben Zverev ellen.

A balkezes játékos, aki múlt hónapban Tokióban veszítette el első ATP Tour döntőjét Arthur Fils ellen, jelenleg 1-1-re áll Zverevvel kettejük párharcában. Idén korábban Humbert Dubaiban és Marseille-ben nyert, míg Zverev Rómában szerzett ATP Masters 1000-es címet.

There’s no place like home 🫶🏡@HumbertUgo is through to his FIRST-EVER Masters 1000 final! #RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/vKGJDD1Rn8

— ATP Tour (@atptour) November 2, 2024