Összeesküvés-elmélet, vagy Howard Webb beleszólt Saliba kiállításába?

Az Arsenal 2-0-ra kikapott a Bournemouth ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában. A mérkőzés első félidejében William Saliba lerántotta az ellenfél kilép támadóját és elsőre a játékvezető csak sárga lapot mutatott fel neki. Azonban a VAR-szobából a fülére szóltak, megnézte az esetet és úgy ítélte meg, hogy a francia védő gólhelyzetben szabálytalankodott a Bournemouth játékosával szemben. Ez volt egyébként Saliba első kiállítása az Arsenalban és egész karrierje során, ráadásul így ki kell majd hagynia a Liverpool elleni bajnokit jövő héten.

Best defender in the world, they said. Arsenal come get your man Saliba pic.twitter.com/ClhDJRMCbn

A közösségi médiában pedig azonnal elindultak a találgatások, hogy Howard Webb – aki 2022 óta a játékvezetők főnöke – miért épp akkor nyúlt a füléhez és beszélt valakivel, amikor Robert Jones bíró kiment a monitorhoz. Ráadásul a jó tekintéllyel rendelkező ex-spori nemcsak a füléhez nyúlt, hanem aztán mintha üzenetet is írt volna a telefonján. Az Arsenal-szurkolók persze azonnal belelátták, hogy Howard Webb utasításba adta, hogy William Salibát állítsák ki. Mi azért nem gondoljuk, hogy erről lett volna szó.

What do you think Howard Webb is saying and who do you think he is talking to during the VAR check to award William Saliba a red card? 🤔🎙️pic.twitter.com/zS53S1Ox2z

