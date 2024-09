Hosszabbítottak minden idők egyik legjobb hokisával

Sidney Crosby 2027-ig meghosszabbította szerződését az észak-amerikai profiligában (NHL) érdekelt Pittsburgh Penguinsszel.

A 37 esztendős, háromszoros Stanley Kupa-győztes, kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok kanadai csatár 17,4 millió (8,7 plusz 8,7 millió) dollárt fog keresni a 2025/26-os idény rajtjától – jelentette be a pittsburghi klub.

Játékjogát 2005-ben foglalta le a Pittsburgh az amatőr választás (draft) első kiszemeltjeként, és azóta a gárdát erősíti.

Alapszakaszban 1272 mérkőzésen az örökranglista jelenleg tizedik helyét érő 1596 pontot (592 gól, 1004 gólpassz), rájátszásban pedig 180 találkozón 201 pontot (71, 130) termelt.

The Penguins have re-signed Sidney Crosby to a two-year contract extension, running through the 2026.27 season and carrying an average annual value of $8.7 million.

