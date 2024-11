Hosszabbított sztárjával a PSG

2029-ig kötelezte el magát a párizsi alakulatnál.

Már negyedik éve, hogy Asraf Hakimi alapember a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Paris Saint-Germainnél. A 26 esztendős hátvéd most meghosszabbította eredetileg 2026 nyarán lejáró szerződését a klubbal és tervei szerint 2029-ig marad a PSG-nél. Kérői bőven akadtak, de jól érzi magát a francia fővárosban, a klub vezetése, főleg Luis Campos pedig már augusztus óta dolgozik új kontraktusán, amelyben magasabb fizetése lesz majd. Noha a PSG-nek esze ágában sem volt megválni a marokkói védőtől, újabb három évre magukhoz láncolják a Hakimi, aki fontos futballistává nőtte ki magát a Paris Saint-Germainnél, ebben a szezonban már csapatkapitány-helyettes is lett.

🚨🔴🔵 Achraf Hakimi has signed new long term deal at Paris Saint-Germain until June 2029, as planned.

It’s all sorted since August with Luis Campos on it and now set to be announced, salary and details all in place.

PSG, planning with this new deal as @FabriceHawkins reported. pic.twitter.com/s8Gkx2Apwc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024