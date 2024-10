Hosszabbított középpályásával a Barcelona

A Barcelona bejelentette, Fermín Lopez hosszú távú szerződést írt alá a klubbal.

A spanyol középpályás új szerződése 2029 júniusának végéig szól. Fabrizio Romano értesülései szerint a kivásárlási árát 500 millió euróban állapították meg, valamint a fizetését is megemelték.

🔵🔴🔐 Barcelona confirm Fermín López to sign new deal valid until June 2029.

New release clause worth €500m and salary rise for Spanish midfielder. pic.twitter.com/qh9xAqAa2P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024