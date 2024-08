Hosszabbított csillagával a Man United

A Manchester United 2027 nyaráig szóló szerződéshosszabbítást írt alá egyik alapemberével, Bruno Fernandessel.

A Manchester United felettébb aktív volt a nyári átigazolási piacon, ám nem csak az új szerzeményekre koncentrál a vezetőség.

Ennek legfőbb jele az, hogy egy éves szerződéshosszabbítás írtak alá szerda délután/este portugál csillagukkal, Bruno Fernandessel. Így az eredetileg 2026 júniusáig szóló kontraktus immáron 2027 nyaráig köti a játékmester Manchester vörös feléhez. Sőt, opciójuk van plusz egy évet lehívni, vagyis akár 2028-ig is a Vörös Ördögökhöz tartozhat a luzitán.

🚨🇵🇹 Official, exclusive story confirmed. Bruno Fernandes has signed new long term deal at Manchester United.

Contract until June 2027 with option until 2028, as expected. pic.twitter.com/qCfObRIW64

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024