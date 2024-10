Horrorsérülés a kosárlabdapályán

A Utah Jazz játékosa, Taylor Hendricks szenvedett horrorisztikusnak tűnő térdsérülést csapata legutóbbi mérkőzésén.

A Utah Jazz a Dallas Mavericks vendégeként lépett pályára az NBA legutóbbi játéknapján. A harmadik negyed derekán aztán olyasmi történt, amit csak igazán erős idegzetűeknek ajánlunk megtekintésre. Vagy még nekik sem.

A vendégek másodéves játékosa, Taylor Hendricks egy gyorsindításos szituációban nem kapott labdát, így a sarok felé szerette volna venni az irányt a gyűrű közeléből. Azonban amikor fordulni igyekezett, a lába megcsúszott, és jött a baj. Szemet behunyásra késztető módon csuklott össze a bedobó térde és teljes lába, hogy aztán az eset után a megszokottól csúnyán eltérő szögben álljon a lába.

#TaylorHendricks @utahjazz

Caution: GRAPHIC injury

Left tibial shaft fracture

Have to worry about underlying lesion/weakness of bone

Surgery with rod, season over

Good recovery for next season pic.twitter.com/ZGGiZ6ls8t

— David J. Chao – ProFootballDoc (@ProFootballDoc) October 29, 2024