Honfitársa szerint, Nadal visszalépése a Laver-kupától aggasztó hír

A korábbi ATP-játékos, Alex Corretja megosztotta gondolatait Rafael Nadal Laver-kupa-visszalépéséről, és bevallotta, hogy meglepődött a döntésen.

Nadal sokáig fenntartotta, hogy szerepelni fog a 2024-es Laver-kupán, és majd meglátjuk, mi lesz utána. Ez volt a célja, és ezt pedig többször is kijelentette az elmúlt hónapokban.

Nyilatkozatai egyértelműek voltak: az olimpia után Berlinbe megy, ott játszik, és felméri, hogy hol tartanak a dolgok. Sajnos ez nem fog megtörténni, mert néhány nappal ezelőtt Nadal közölte, hogy nem tud részt venni az eseményen.

Ez azért volt hatalmas meglepetés, mert a hírek szerint Nadal az olimpia óta folyamatosan edz és gyakorol. Úgy volt, hogy készen áll a játékra, de a távolmaradás választása azt jelenti, hogy valami még sincsen rendben.

Ez egy kicsit lazább verseny, így kevésbé megterhelő helyzetben is kipróbálhatta volna magát. Nadal azonban a játék ellen döntött, és ez meglepte Correjta-t, aki az Eurosportnak nyilatkozott.

„Nagyon meglepődtem, mert azt hittem, hogy a Laver-kupa egy nyugodtabb verseny. Bár ha már ott vannak, a csapatok mindig nyerni akarnak, de lehet egyesben vagy párosban is játszani, jobban lehet alkalmazkodni ahhoz, amire szükséged van” – mondta Corretja Nadal visszalépéséről.

Rafael Nadal isn’t in a position to commit to tournaments anytime soon after his Laver Cup withdrawal 😢 pic.twitter.com/h9mfhpFg5B

Ezt Nadal is megerősítette nemrég, amikor bevallotta, hogy erre az évre már nincsenek céljai. Ez alapvetően úgy hangzik, mintha egy játékos azt mondaná, hogy idén már nem játszik semmi mást, anélkül, hogy ezt nyíltan kimondaná.

„Amikor tegnap olvastam, hogy nem fog versenyezni, kicsit megijedtem: ha nem áll készen arra, hogy a Laver-kupán induljon, akkor mikor lesz? Remélem, hogy felépül, vagy amikor úgy érzi, hogy újra fitt lesz, akkor visszamegy oda, ahol úgy gondolja, hogy ez megfelelő” – fújt kisebb riadót Corretja Nadal Laver-kupáról való visszalépése után.

Érdekes lesz megfigyelni, hogy mi történik Nadallal októberben. A spanyol ugyanis bekerült azon játékosok közé, akik a szaúd-arábiai Rijádban készülő bemutató tornán részt vesznek.

Mivel Nadal már korábban aláírta, hogy ő lesz a tenisz nagykövete Szaúd-Arábiában, nagyon valószínű, hogy valamilyen formában ott lesz. Hogy játszik-e vagy sem, még nem tudni, de az az esemény körülbelül egy hónap múlva lesz.

💪🇪🇸 Good news: Rafa says he doesn’t have any physical issues, despite Laver Cup withdrawal.

Nadal – “Right now I’m not in a position to win anything. I said that I would play until the Paris 2024 Olympic Games and then we would see, and I am in that time of rest.

Mentally, I… https://t.co/wwrNGGgB5L pic.twitter.com/DSW22x2447

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 12, 2024